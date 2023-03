Google non vuole far scappare Microsoft: mail e documenti di Workspace potranno essere scritti dall’Intelligenza Artificiale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lasciare scrivere all’IA una mail o un documento in Gmail o Google Docs su un determinato argomento sarà realtà entro l’anno. Google cerca di riacciuffare Microsoft che ha preso l’abbrivio con ChatGPT e Bing.... Leggi su dday (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lasciare scrivere all’IA unao un documento in GDocs su un determinato argomento sarà realtà entro l’anno.cerca di riacciuffareche ha preso l’abbrivio con ChatGPT e Bing....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : ?????Oggi è la Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari. C’entra la rabbia per la sanità che non sempre… - MarcoComelli1 : @gloquenzi Per lui, Google non è un amico.... - Digital_Day : Serve una illustrazione dentro una presentazione? La genera l'IA - GoldenDaveMno : @Franco11181195 @66Mirandola @SecolodItalia1 “Ragioniere vadi lei” cit. Franco non esiste un solo caso al mondo di… - tariffando : Se vi serve una VPN e la volete super economica, beh, Google ora la include con il piano da 1.99€ e vi offre pure 1… -