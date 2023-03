Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Google ARCore supporta ASUS Zenfone 9 e tanti altri smartphone - fullNam35087976 : RT @ItaliaStartUp_: Samsung Galaxy S23, arriva il supporto ad ARCore - HDblog - ItaliaStartUp_ : Samsung Galaxy S23, arriva il supporto ad ARCore - HDblog - fullNam35087976 : RT @HDblog: Samsung Galaxy S23, arriva il supporto ad ARCore - fullNam35087976 : RT @gigibeltrame: Samsung Galaxy S23, arriva il supporto ad ARCore #digilosofia -

(aggiornamento del 10 marzo 2023, ore 16:40) 5 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA Notizie Relazionate Pixel 7 ArticoloAndroid: il supporto aarriva (in ritardo) ...Siamo anche certi che molti hanno utilizzato Live View inMaps sui loro dispositivi senza nemmeno sapere cosa siao cosa permetta la piattaforma. Il documento di supporto online di ...A poche ore di distanza dal precedente aggiornamento della lista dei dispositivi che supportanointerviene nuovamente per inserire diversi Samsung Galaxy, tra cui - importantissimi - i tre Galaxy S23 . La modifica di un paio di giorni fa risultò molto curiosa, perché si è reso ...

Google ARCore supporta ASUS Zenfone 9 e tanti altri smartphone TuttoAndroid.net

A poche ore di distanza dal precedente aggiornamento della lista dei dispositivi che supportano ARCore, Google interviene nuovamente per inserire diversi Samsung Galaxy, tra cui - importantissimi - i ...Strano ma vero, gli smartphone Pixel 7, 7 Pro e 6a stanno ottenendo solo ora la certificazione Google ARCore per la realtà aumentata ...