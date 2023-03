(Di mercoledì 15 marzo 2023) C’è aria di storia che potrebbe scriversi al. Per una volta, non lo è in tema di numero 1 del mondo (in questo senso siamo di fronte a una sorta di settimana di pausa nell’infinita lotta a tre Scheffler-Rahm-McIlroy),ma c’è un altro lato che rende l’evento di Palm Harbor, in Florida (Innisbrook Resort andClub, Copperhead Course, par 71) particolarmente capace di trovarsi sotto l’occhio di appassionati e non solo. Sam, infatti, potrebbe diventare il primo dai tempi di Steve Stricker (John Deere Classic, 2009-2010-2011), almeno in tema di PGA Tour, a realizzare unconsecutivo di vittorie in uno stesso torneo. Diventerebbe anche il primo a vincere per tre volte in questa sede da quando, nel 2000, l’evento è nato col nome di Tampa Bay Classic. ...

... questi e molti altri i punti di interesse da scoprire a piedi, bicicletta,- cart, trenino ... Regia:Mendes. Creed III - 'Dopo mille difficoltà e dopo aver superato altrettanti ostacoli, ...Extreme Evolution: Drive to Divinity diAtlas, con musiche di DL Salo, sarà disponibile su ... in cui esploriamo una Terra futura e disabitata ridotta a campo daper i ricchi abitanti di Marte.La Newton, abile giocatrice didall'età di 8 anni, ha dimostrato di avere una straordinaria ... lo show segue le vicende dei fratellie Dean Winchester, interpretati rispettivamente da Jared ...

Golf: Sam Burns cerca uno storico tris al Valspar Championship 2023 OA Sport

Alex Smalley will be among the players teeing off from March 16 – 19 at the Valspar Championship in Palm Harbor, Florida.With Smalley teeing off this week, there are plenty of different ...Jhonattan Vegas will be among the players playing in the Valspar Championship.If you’re looking to wager on Vegas this ...