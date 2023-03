Global combat sì, ma a metà (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Russia di oggi è la Cina di domani, e la strategia americana per mettere in sicurezza l’ordine mondiale liberale è anche la creazione di alleanze di Difesa come Aukus (tra America, Australia e Regno Unito). Il messaggio è: siamo insieme, siamo forti, abbiamo una forza offensiva e difensiva incomparabilmente superiore. Annunciato in pompa magna da Tokyo e Londra, il Global combat Air Programme (Gcap) per lo sviluppo dei fighter di sesta generazione è stato accolto tiepidamente dall’Italia, terzo partner del progetto. Oltre al comunicato congiunto di dicembre, quando è stato dato il via libera alla partnership, nessun membro del governo italiano ha dato particolare rilievo all’ingresso dell’Italia in una “Aukus” tra Europa e Indo-Pacifico – al contrario di Regno Unito e Giappone. Domani a Tokyo si svolgono i primi colloqui bilaterali e trilaterali a ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Russia di oggi è la Cina di domani, e la strategia americana per mettere in sicurezza l’ordine mondiale liberale è anche la creazione di alleanze di Difesa come Aukus (tra America, Australia e Regno Unito). Il messaggio è: siamo insieme, siamo forti, abbiamo una forza offensiva e difensiva incomparabilmente superiore. Annunciato in pompa magna da Tokyo e Londra, ilAir Programme (Gcap) per lo sviluppo dei fighter di sesta generazione è stato accolto tiepidamente dall’Italia, terzo partner del progetto. Oltre al comunicato congiunto di dicembre, quando è stato dato il via libera alla partnership, nessun membro del governo italiano ha dato particolare rilievo all’ingresso dell’Italia in una “Aukus” tra Europa e Indo-Pacifico – al contrario di Regno Unito e Giappone. Domani a Tokyo si svolgono i primi colloqui bilaterali e trilaterali a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cybernaua : - difesa_online : #GCAP Firmato #accordo di #collaborazione tra partner industriali internazionali nell’elettronica avanzata del Glob… - koukyoraku : RT @reportdifesa: TOKYO. Alla fiera DSEI Japan in corso a Tokyo, le principali società nel settore dell’elettronica per la difesa di Giappo… - Newsinunclick : Il dominio ISANKE & ICS (Integrated Sensing and Non-Kinetic Effects & Integrated Communications Systems) del Global… - hitonoia : RT @reportdifesa: TOKYO. Alla fiera DSEI Japan in corso a Tokyo, le principali società nel settore dell’elettronica per la difesa di Giappo… -