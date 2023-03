Gli ultras del Napoli attaccano gli autobus dell’Eintracht VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Glia bordo dei quali viaggiavano gliFrancoforte bloccati adalla polizia ieri sera sono stati presi d’assalto daglidel. Su Twitter circola ildell’aggressione in cui si vede un gruppo di tifosi napoletani lanciare razzi e petardi contro glidi linea. Staseraed Eintracht si affronteranno in Champions League. La trasferta è stata ufficialmente vietata ai residenti a Francoforte ma in città sono ugualmente arrivati circa 400tedeschi mischiati aglidell’Atalanta. La polizia li ha bloccati alla Stazione Centrale e li ha scortati a bordo didi linea nell’hotel in cui avevano prenotato delle ...