Gli italiani sono serial upgrader (ma non tutti) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quasi metà degli italiani sono serial upgrader (persone che sostituiscono i loro dispositivi dopo meno di due anni di utilizzo). È quanto emerge da una ricerca di OnePlus nei settori della tecnologia, vestiti o accessori. Un sondaggio condotto su 1.000 persone, ha infatti rilevato che il 23% degli italiani rinnova il proprio guardaroba ogni 4-6 mesi. Non solo, ogni 6 mesi il 26% degli intervistati compra nuovi device tech, con gli smartphone tra i primi dispositivi a essere sottoposti ad upgrade. La ricerca di OnePlus spiega i motivi per cui le persone sentono il bisogno di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo tech. serial upgrader? Solo il 24% degli italiani fa acquisti per piacere Stando ai dati, solo il 24% degli ... Leggi su funweek (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quasi metà degli(persone che sostituiscono i loro dispositivi dopo meno di due anni di utilizzo). È quanto emerge da una ricerca di OnePlus nei settori della tecnologia, vestiti o accessori. Un sondaggio condotto su 1.000 persone, ha infatti rilevato che il 23% deglirinnova il proprio guardaroba ogni 4-6 mesi. Non solo, ogni 6 mesi il 26% degli intervistati compra nuovi device tech, con gli smartphone tra i primi dispositivi a essere sottoposti ad upgrade. La ricerca di OnePlus spiega i motivi per cui le persone sentono il bisogno di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo tech.? Solo il 24% deglifa acquisti per piacere Stando ai dati, solo il 24% degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Ogni giorno emergono rivelazioni sulla gestione della pandemia che lasciano interdetti. Con la commissione di in… - CarloCalenda : Gli italiani non devono aspettare mesi, o addirittura anni, per potersi curare. Abbiamo 10 miliardi, usiamoli tutti… - LegaSalvini : Mentre la Lega Parlamento Europeo vota per difendere gli italiani dall’ennesima eurofollia della direttiva case gre… - mariamasi14 : @Agenzia_Ansa Solo se ci sarà scritto l'assassino antisemita Almirante che chiamò gli italiani al dovere di diventa… - venetolink : RT @LucioMalan: #CaseGreen PD e M5S votano per costringere il 70% degli italiani a spendere non meno di 50mila € in pochi anni. Vuol dire a… -