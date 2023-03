Gli applausi per Schlein dai banchi del Pd durante il suo intervento in Aula alla Camera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : Gli applausi ridicoli dei parlamentari di centrodestra ridotti a claque mentre #Piantedosi, ministro della Disumani… - eallorail_pd : @fasulo_antonio Oggi al question time la 'question' della Montaruli è stata: ' Lei è davvero bravissima, riuscirà a… - Nica768 : @doluccia16 Daniele Capezzone, quello dei radicali? Quello di SDI? Quello passato pure da forza italia? Quello che… - GFucci58 : RT @Claudia___47: Io vedendo questo video sono Pamela Prati che esce dalla mistery e dice “GIUSTIZIA, GIUSTIZIA, GIUSTIZIA” fra gli applaus… - ZenatiDavide : Salario minimo, lo scontro in Aula tra Schlein e Meloni. Irritazione dem contro la presidente, Fdi la supporta tra… -

Roma, 15 marzo 2023per Elly Schlein da parte dei colleghi del Pd durante il suo intervento in Aula al Question time della Presidente Meloni.Il caso Cospito - Erano le giornate in cui si intensificaronoattacchi degli anarchici a ... dove 'l'assoluzione' di Donzelli è stata festeggiata cone abbracci. 'La relazione conclusiva ...Lo stesso che ha poi replicato in Aula: 'Credo che non abbia capito la domanda ...', ha attaccato, tradei colleghi. Vedi Anche Salario minimo, lo scontro in Aula tra Schlein e Meloni. ...

Gli applausi per Schlein dai banchi del Pd durante il suo intervento ... Tiscali Notizie

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2023 Gli applausi per Elly Schlein da parte dei colleghi del Pd durante il suo intervento in Aula al Question time della Presidente Meloni. Fonte: Agenzia Vista / ...gli orogranata hanno piazzato una prestazione di grande orgoglio, ammutolendo al suono della sirena il popolo turco arrivato in massa per spingere il Bursa verso l’impresa della qualificazione playoff ...