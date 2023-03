Giusto processo | Calderone FI | “Oggi si intercetta tutto e tutti | game over | non è più possibile Servono criteri chiari e oggettivi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) In aula alla Camera si discute di, l’intervento di Tommaso Antonio(Forza Italia) non lascia margini di interpretazioni sulle intenzioni della maggioranza: “si, non è più. Vengono violati diritti di rango costituzionale.re per mafia e terrorismo, ci mancherebbe altro. Ma iper far sì che un decreto di un giudice, non sarebbe male collegiale, possano portare a violare un diritto costituzionale devono essere stringenti. Per i trojan addirittura il gip è libero di non indicare tempi e luoghi, è un fatto raccapricciante, un captatore informatico può entrare financo in camera da letto di un ...