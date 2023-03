Giustizia: Nordio, 'elimineremo l'appello per l'assoluzione in primo grado' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar (Adnkronos) - Intervistato oggi dal 'Foglio', il ministro della Giustizia Carlo Nordio annuncia una novità che sarà contenuta in una delle riforme che il governo presenterà entro la fine di maggio. “Eliminare l'appello per l'assoluzione in primo grado" e il ministro, senza paura, dice “assolutamente sì”. E lo spiega con un ragionamento interessante. In Italia, dice Nordio, vi è il principio che l'imputato è condannato se risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio e per questo “mi dovete spiegare come puoi condannare una persona quando un giudice precedente ha giudicato l'indagato non colpevole”. Naturalmente, aggiunge il ministro, “possiamo anche ammettere che la sentenza di proscioglimento possa essere sbagliata perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar (Adnkronos) - Intervistato oggi dal 'Foglio', il ministro dellaCarloannuncia una novità che sarà contenuta in una delle riforme che il governo presenterà entro la fine di maggio. “Eliminare l'per l'in" e il ministro, senza paura, dice “assolutamente sì”. E lo spiega con un ragionamento interessante. In Italia, dice, vi è il principio che l'imputato è condannato se risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio e per questo “mi dovete spiegare come puoi condannare una persona quando un giudice precedente ha giudicato l'indagato non colpevole”. Naturalmente, aggiunge il ministro, “possiamo anche ammettere che la sentenza di proscioglimento possa essere sbagliata perché ...

