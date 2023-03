Giustizia, Forza Italia e Azione contro i media: “Milioni di italiani alla gogna, basta con la pubblicazione degli atti. Sistema criminale” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Questo non è un paese civile, il nostro Stato vieta che fino all’udienza preliminare possano essere pubblicati anche a stralcio atti di indagine invece tutti i giorni in maniera indegna, vengono pubblicati atti di indagine vengono messi alla gogna Milioni di cittadini Italiani”. Il deputato Tommaso Calderone (Forza Italia) si scaglia contro i media: “Bisogna intervenire con decisione per tutelare gli Italiani. Le intercettazioni vengono pubblicate testuali e non c’è un processo, una sanzione, non c’è una sola parola che indichi e denunci questo Sistema criminale, niente, come se nulla fosse, bisogna intervenire in maniera seria e vigorosa”. Gli fa eco, con toni meno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Questo non è un paese civile, il nostro Stato vieta che fino all’udienza preliminare possano essere pubblicati anche a stralciodi indagine invece tutti i giorni in maniera indegna, vengono pubblicatidi indagine vengono messidi cittadinini”. Il deputato Tommaso Calderone () si scaglia: “Bisogna intervenire con decisione per tutelare glini. Le intercettazioni vengono pubblicate testuali e non c’è un processo, una sanzione, non c’è una sola parola che indichi e denunci questo, niente, come se nulla fosse, bisogna intervenire in maniera seria e vigorosa”. Gli fa eco, con toni meno ...

