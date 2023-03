Giurì d’onore, Donzelli non ha leso l’onorabilità dei deputati dem. La lagna del Pd non approda a nulla (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Le parole utilizzate nel suo intervento in Aula” dal deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, “seppure con toni che appaiono politicamente aspri, intendevano essere testimonianza di una preoccupazione riguardo ad eventuali effetti indiretti su un affievolimento dell’istituto di cui all’articolo 41 bis nei confronti del Cospito. E pertanto non lesive dell’onorabilità dei deputati del Pd Serracchiani, Lai e Orlando“. È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d’onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell’esponente di Fdi nella seduta del 31 gennaio scorso avessero leso l’onorabilità dei colleghi Dem, a proposito della loro visita in carcere ad Alfredo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Le parole utilizzate nel suo intervento in Aula” dal deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, Giovanni, “seppure con toni che appaiono politicamente aspri, intendevano essere testimonianza di una preoccupazione riguardo ad eventuali effetti indiretti su un affievolimento dell’istituto di cui all’articolo 41 bis nei confronti del Cospito. E pertanto non lesive deldeidel Pd Serracchiani, Lai e Orlando“. È quanto rileva la relazione approvata daldella Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell’esponente di Fdi nella seduta del 31 gennaio scorso avesserodei colleghi Dem, a proposito della loro visita in carcere ad Alfredo ...

