Giugliano-Avellino oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono in tredicesima posizione, ma sono reduci da un brutto periodo di forma: 4 pareggi e ben 3 sconfitte nelle ultime 7 gare. La formazione ospite, invece, è su al nono posto, ma ha vinto solo una delle ultime 5 partite, per il resto, 4 ben 4 sconfitte. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Dazn. Inoltre, sarà disponibile ingol su Sky Sport 253 e insu Now con telecronaca di Peppe Di Giovanni. ...

Tutto confermato in casa con l'assenza di Jacopo Dall'Oglio , lungodegente e ancora costretto alle terapie. Così i lupi si avvicinano alla sfida contro il, in programma domani (ore 18) al 'Partenio - ...

I convocati per Giugliano-Avellino: un solo assente tra i biancoverdi Ottopagine

Altra giornata di grande calcio in giro per l’Europa e per il mondo. Oggi, mercoledì 15 marzo, il pallone continuerà a rotolare per il rettangolo di gioco con tanti appuntamenti che destano parecchio ...In vista del match tra Giugliano ed Avellino, previsto per la 32^ giornata del campionato di serie C, girone C, il tecnico degli irpini, Massimo Rastelli, ha convocato 25 giocatori. Out solo ...