Giugliano-Avellino | le probabili formazioni

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo la vittoria con il Foggia, l’è chiamato a confermarsi nell’ultimo turno infrasettimanale contro il. L’occasione è ghiotta per i lupi, visto che si giocherà davanti al proprio pubblico Partenio-Lombardi, visto che la società gialloblu gioca le sue gare interne in Irpinia. L’obiettivo, dunque, è bissare la vittoria arrivata contro il Foggia per rimanere in zona playoff fino al termine della regular season. L’dovrà rinunciare al suo timoniere, Massimo Rastelli squalificato per una giornata. In panchina ci andrà il vice, Dario Rossi. In più, i lupi saranno chiamati a vendicare la sconfitta dell’andata (0-1) con la rete siglata da Gladestony. Nessuno stravolgimento di modulo, dopo il ritorno al 4-3-3. Davanti a Pane tra i pali, spazio alla coppia ...

