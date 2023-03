Giovanna Mezzogiorno: «I registi italiani scelgono sempre gli stessi attori, me compresa» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Su La Repubblica un’intervista a Giovanna Mezzogiorno. In questi giorni è al cinema con il suo 35esimo film, “Educazione fisica”, in cui interpreta il ruolo di una preside scolastica. Nel film ci sono anche Angela Finocchiaro, Raffaella Rea, Sergio Rubini e Claudio Santamaria. La Mezzogiorno parla del mondo della scuola: ha tre figli che frequentano tutti la scuola pubblica. «Sì: materna, elementari, medie nella scuola di circoscrizione. Io invece sono andata a una privata, un mondo più protettivo, con classi più piccole, ma che serve solo se sei in difficoltà, come lo ero io. Se non hai problemi la scuola pubblica è un organismo più complesso, ma formativo. Poi si incrociano le dita: l’incontro con il professore giusto, che ti stimoli, fa una differenza enorme. E Dio sa quanto fanno male i professori che ti cancellano, non ti ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 marzo 2023) Su La Repubblica un’intervista a. In questi giorni è al cinema con il suo 35esimo film, “Educazione fisica”, in cui interpreta il ruolo di una preside scolastica. Nel film ci sono anche Angela Finocchiaro, Raffaella Rea, Sergio Rubini e Claudio Santamaria. Laparla del mondo della scuola: ha tre figli che frequentano tutti la scuola pubblica. «Sì: materna, elementari, medie nella scuola di circoscrizione. Io invece sono andata a una privata, un mondo più protettivo, con classi più piccole, ma che serve solo se sei in difficoltà, come lo ero io. Se non hai problemi la scuola pubblica è un organismo più complesso, ma formativo. Poi si incrociano le dita: l’incontro con il professore giusto, che ti stimoli, fa una differenza enorme. E Dio sa quanto fanno male i professori che ti cancellano, non ti ...

