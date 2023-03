Giornata nazionale disturbi alimentari, in Italia 3mila morti all’anno. Le storie di chi lotta raccolte da Open in “Anime Affamate” – Il reportage (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono i protagonisti di storie che non avrebbero mai voluto raccontare. Giovanissimi ma senza più visione di futuro, appena sbocciati ma con i corpi già diventati anziani, con la forza di reprimere ogni stimolo naturale al nutrimento e l’immensa fragilità di una salute mentale senza più controllo. Anime Affamate è il reportage di Open – presentato lo scorso anno in anteprima alla Camera dei deputati – su un’epidemia silenziosa che da anni colpisce la parte più tenera della società spesso nell’indifferenza di adulti che scambiano la sofferenza per un capriccio. Serena, Teresa, Luana e ancora Davide e Rossana, sono i nomi di giovani messi ai confini di un mondo che avrebbe dovuto aiutarli a conoscersi e superare solitudini e paure. E invece li tiene ancora da una parte, sottovalutando un dolore non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono i protagonisti diche non avrebbero mai voluto raccontare. Giovanissimi ma senza più visione di futuro, appena sbocciati ma con i corpi già diventati anziani, con la forza di reprimere ogni stimolo naturale al nutrimento e l’immensa fragilità di una salute mentale senza più controllo.è ildi– presentato lo scorso anno in anteprima alla Camera dei deputati – su un’epidemia silenziosa che da anni colpisce la parte più tenera della società spesso nell’indifferenza di adulti che scambiano la sofferenza per un capriccio. Serena, Teresa, Luana e ancora Davide e Rossana, sono i nomi di giovani messi ai confini di un mondo che avrebbe dovuto aiutarli a conoscersi e superare solitudini e paure. E invece li tiene ancora da una parte, sottovalutando un dolore non ...

