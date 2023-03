Giornata mondiale dei disturbi del comportamento alimentare, tra i giovanissimi casi raddoppiati dopo la pandemia: ricoveri in aumento del ... (Di mercoledì 15 marzo 2023) Iniziano a mangiare sempre meno e poi smettono quasi del tutto, fino a stare male. I disturbi del comportamento alimentare , negli anni della pandemia , sono raddoppiati e colpiscono bambini sempre ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Iniziano a mangiare sempre meno e poi smettono quasi del tutto, fino a stare male. Idel, negli anni della, sonoe colpiscono bambini sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Ecco come hanno celebrato alcune ragazze iraniane la Giornata mondiale della Donna. Le donne di Tehran, nel distret… - acmilan : Petition to start a new holiday: International Day of Headers ?? Who's with us? ?? Nuova festività: la giornata mond… - MarianoGiustino : Corteo delle donne bloccato dalla polizia anche ad #Alsancak, in #Izmir. Vietate le manifestazioni nei centri delle… - Brunell78636986 : @Figanghi Oggi è la giornata mondiale del leccare la figa ???????? - TecnicaScuola : Aipd per la Giornata Mondiale della Sindrome Down -- -