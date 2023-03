Giornata Mondiale dei diritti dei consumatori: gli italiani possono spendere sempre meno (Di mercoledì 15 marzo 2023) Cala di un punto rispetto al 2021 l’indice che fotografa la capacità delle famiglie di affrontare le spese quotidiane. Altroconsumo racconta le difficoltà degli italiani fra supermercato, libri e salute Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 marzo 2023) Cala di un punto rispetto al 2021 l’indice che fotografa la capacità delle famiglie di affrontare le spese quotidiane. Altroconsumo racconta le difficoltà deglifra supermercato, libri e salute

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Ecco come hanno celebrato alcune ragazze iraniane la Giornata mondiale della Donna. Le donne di Tehran, nel distret… - acmilan : Petition to start a new holiday: International Day of Headers ?? Who's with us? ?? Nuova festività: la giornata mond… - MarianoGiustino : Corteo delle donne bloccato dalla polizia anche ad #Alsancak, in #Izmir. Vietate le manifestazioni nei centri delle… - TibetNews11 : La prefettura di Ganzi ha lanciato la decima campagna 'Giornata mondiale della #fauna selvatica'. - giazfav : ogni giorno è praticamente la giornata mondiale di qualcosa. #giornatanazionaledel #giornatamondialedel #giornataDiStoCazzo #15marzo -