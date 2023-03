Giornata Fiocchetto Lilla | non solo anoressia e bulimia

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 15 marzo ricorre lanazionale del, dedicata ai disturbi alimentari. Questi disturbi, in particolare l’, lanervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata “binge eating”, sono un problema di sanità pubblica e oggetto di attenzione sanitaria e sociale per la loro diffusione, per l’esordio sempre più precoce tra le fasce più giovani della popolazione (anche nei bambini di 8-9 anni) e per l’eziologia multifattoriale complessa. A esserne colpita è principalmente la popolazione femminile con un rapporto tra femmine e maschi di circa 9 a 1, anche se il numero dei maschi è in aumento soprattutto in età adolescenziale e pre-adolescenziale. Un fenomeno, purtroppo, in crescita soprattutto negli ultimi tempi: in Italia coinvolge circa 3 milioni di persone e ...