Giorgio Spaziani Testa | «La direttiva sulle case green provocherà effetti devastanti»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 marzo 2023), presidente di Confedilizia, ha commentato a Radio24 laapprovata ieri dal Parlamento UE per l’efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. Obiettivo della proposta è una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico entro il 2030 e del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Nel dettaglio, entro i prossimi sette anni gli edifici residenziali dovranno avere la classe energetica E (per gli edifici pubblici il termine massimo è il 2027) ed entro il 2033 la casse D (edifici pubblici entro il 2030). Per quanto riguarda le nuove costruzioni, queste dovranno essere a emissioni zero dal 2028 nel caso di edifici privati, dal 2026 in caso di edifici pubblici. La normativa non sarà applicata sui monumenti e può essere esclusa da ...