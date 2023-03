Giorgia Meloni rinsalda l'asse con il Vaticano: a testa alta davanti ai Gesuiti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nessuna fuga, nessuna voglia di parlare d'altro e tenersi alla larga dalle questioni su cui una parte del mondo cattolico la pensa in modo diverso da lei, come la politica dell'immigrazione e l'aiuto militare all'Ucraina. Al contrario: Giorgia Meloni sceglie la sede di Civiltà Cattolica, la rivista dei Gesuiti, e la ricorrenza dei dieci anni del papato di Bergoglio per spiegare e ribadire le proprie posizioni. Lo fa in nome dell'etica, prima ancora che della politica, e senza timore di usare categorie spirituali come la «misericordia». Già il fatto che stesse lì, significa molto. La premier ha presentato il libro di padre Antonio Spadaro, L'Atlante di Francesco, assieme al segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, col quale ha avuto mezz'ora di colloquio privato, trovandosi d'accordo con lui sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nessuna fuga, nessuna voglia di parlare d'altro e tenersi alla larga dalle questioni su cui una parte del mondo cattolico la pensa in modo diverso da lei, come la politica dell'immigrazione e l'aiuto militare all'Ucraina. Al contrario:sceglie la sede di Civiltà Cattolica, la rivista dei, e la ricorrenza dei dieci anni del papato di Bergoglio per spiegare e ribadire le proprie posizioni. Lo fa in nome dell'etica, prima ancora che della politica, e senza timore di usare categorie spirituali come la «misericordia». Già il fatto che stesse lì, significa molto. La premier ha presentato il libro di padre Antonio Spadaro, L'Atlante di Francesco, assieme al segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, col quale ha avuto mezz'ora di colloquio privato, trovandosi d'accordo con lui sulla ...

