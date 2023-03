Ginevra Lamborghini e Spinalbese al capolinea? «Lui ha frenato l' interesse»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nell'ultimo confronto televisivo, avvenuto al Grande Fratello Vip, Antoninohanno avuto modo di raccontare della loro conoscenza. L'ex fidanzato di Belen Rodriguez aveva dichiarato suche ha una sensibilità tutta sua, gli comunica quasi gli affetti che ha ricevuto da sua madre, "percepisco questa sensibilità da lei. Lei c'è in maniera netta ed è sicuramente quello che ho sempre cercato in una donna". A distanza di una settimana le cose sembrano essere cambiate. In un servizio realizzato, il settimanale Chi fa sapere che Antoninohal'per: "Dopo essersi lanciato spontaneamente in questa nuova prospettiva, ha ricominciato a sentirsi estraneo alle ...