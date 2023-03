Giffoni Experience, Gubitosi ai giovani: “A voi il Brand di Giffoni” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un grande Brand come Giffoni al servizio dei giovani. Un gesto concreto, un segno forte per sostenerli nell’avvio della loro attività professionale, puntando sulla creatività, con l’obiettivo di avere un’attenzione reale ad un fenomeno preoccupante, quello della disoccupazione giovanile. Giffoni vuole così mettere in atto una vera e propria rivoluzione. “Il marchio di Giffoni – dichiara il fondatore Claudio Gubitosi – ha 53 anni di storia e richiama l’imponente attività culturale che, partendo dal festival, si è ampliata ed arricchita, coinvolgendo nuovi settori e puntando sempre su nuove, ambiziosissime sfide. Un Brand è un marchio ma traccia anche un orizzonte di valori. Per ... Leggi su zon (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un grandecomeal servizio dei. Un gesto concreto, un segno forte per sostenerli nell’avvio della loro attività professionale, puntando sulla creatività, con l’obiettivo di avere un’attenzione reale ad un fenomeno preoccupante, quello della disoccupazionele.vuole così mettere in atto una vera e propria rivoluzione. “Il marchio di– dichiara il fondatore Claudio– ha 53 anni di storia e richiama l’imponente attività culturale che, partendo dal festival, si è ampliata ed arricchita, coinvolgendo nuovi settori e puntando sempre su nuove, ambiziosissime sfide. Unè un marchio ma traccia anche un orizzonte di valori. Per ...

