GF Vip, è già finita tra Antonino e Ginevra? "Lui si è tirato indietro" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Se Ginevra Lamborghini appena qualche giorno fa rivelava che dopo il Grande Fratello Vip 7 tra lei e Antonino Spinalbese sarebbe nato un "legame molto intenso), oggi il settimanale Chi nel numero appena uscito in edicola fa sapere che invece l'hair stylist ex di Belen Rodriguez avrebbe in un certo senso frenato questa conoscenza, al punto che si parla già di una sorta di "crisi", anche se di fatto i due ex gieffini si stanno solo frequentando. GF Vip 7, come vanno le cose tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? "Antonino Spinalbese ha frenato l'interesse per Ginevra Lamborghini" si legge sul settimanale Chi in edicola questa settimana. E ancora, il giornale di Alfonso Signorini, che in quanto conduttore e autore del Grande Fratello Vip 7 (nonché amico dei due gieffini) è ...

