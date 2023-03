Gf Vip, amicizia al capolinea tra Dayane Mello e Soleil Sorge? Gli indizi social (Di mercoledì 15 marzo 2023) amicizia al capolinea tra Dayane Mello e Soleil Sorge? Sul web sta impazzando questa notizia che vedrebbe il rapporto tra le due in crisi in seguito ad una litigata. Le due, ricordiamolo, si sono conosciute durante Pechino Express dove però non formavano una coppia. La Sorge infatti prese parte insieme alla mamma Wendy, mentre la Mello faceva coppia con Ema Kovac. Tra le due però non fu subito amore a prima vista, tant’è che a mala pena si sopportavano. Ma attraversando le varie tappe del viaggio itinerante, le due alla fine si sono trovate a conoscersi sempre di più e a rivalutare il loro rapporto. Da lì infatti ne è nata una grande amicizia, fortificata soprattutto lontano dai riflettori. Ad unirle anche l’esperienza televisiva del ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 marzo 2023)altra? Sul web sta impazzando questa notizia che vedrebbe il rapporto tra le due in crisi in seguito ad una litigata. Le due, ricordiamolo, si sono conosciute durante Pechino Express dove però non formavano una coppia. Lainfatti prese parte insieme alla mamma Wendy, mentre lafaceva coppia con Ema Kovac. Tra le due però non fu subito amore a prima vista, tant’è che a mala pena si sopportavano. Ma attraversando le varie tappe del viaggio itinerante, le due alla fine si sono trovate a conoscersi sempre di più e a rivalutare il loro rapporto. Da lì infatti ne è nata una grande, fortificata soprattutto lontano dai riflettori. Ad unirle anche l’esperienza televisiva del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip, amicizia al capolinea tra Dayane Mello e Soleil Sorge? Gli indizi social Le due ex Vippone sono sempre sta… - TrivinosVilma : @AntoeGin Brava gini tu si che voi bene nikita sei una buona amica con lei espero anche quando uscirà vi vedrete D… - Vip___era : RT @koala_wednesday: nikita non salva daniele dalla nomination, lo vede spento proprio quando lui si riprende dall’ansia, fa i riportini sb… - Vip___era : RT @cieeebebe: ORIANA CHE NON NOMINA ALBERTO PERCHÉ LEI È LEALE NELL’AMICIZIA NON COME LUI?? #oriele - MinaC1971 : @koala_wednesday Vale nn e vero il tuo tweet è stata la cosa più bella di quella puntata #bebestini spero che lo ma… -