Gf Vip 7, Sonia Bruganelli svela cosa ne pensa davvero di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, poi lancia una stoccata a Giaele De Donà (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, il format Instagram del settimanale Chi, condotto da Sophie Codegoni, è stata Sonia Bruganelli, attuale opinionista del Gf Vip 7 che ha detto la sua su alcuni dei concorrenti ancora in gara e ha parlato della possibilità di rivederla sulla poltrona di opinionista nella prossima edizione del reality. Per prima cosa Sonia ha ribadito che Antonella è tra i suoi preferiti e ha anche parlato del rapporto di quest’ultima con Edoardo: Seguo e vedo come evolvono, a cinque mesi esce fuori la persona e il carattere. All’inizio non mi piaceva Antonella, poi l’ho vista andare avanti e credo sia una di quelle insieme a Edoardo Donnamaria che è entrata presumendo di poter gestire il reality, iniziare a ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, il format Instagram del settimanale Chi, condotto da Sophie Codegoni, è stata, attuale opinionista del Gf Vip 7 che ha detto la sua su alcuni dei concorrenti ancora in gara e ha parlato della possibilità di rivederla sulla poltrona di opinionista nella prossima edizione del reality. Per primaha ribadito cheè tra i suoi preferiti e ha anche parlato del rapporto di quest’ultima con: Seguo e vedo come evolvono, a cinque mesi esce fuori la persona e il carattere. All’inizio non mi piaceva, poi l’ho vista andare avanti e credo sia una di quelle insieme ache è entrata presumendo di poter gestire il reality, iniziare a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Sonia Bruganelli svela cosa ne pensa davvero di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, poi lancia una… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Loro due in studio per me, l’immagine più bella della serata” Due ospiti speciali tra il pubblico del #gfvip che riempiono… - fanpage : “Loro due in studio per me, l’immagine più bella della serata” Due ospiti speciali tra il pubblico del #gfvip che… - CinziaCapitani1 : RT @Investigsocial: Intanto Silvia “l’autrice di Sonia bruganelli “ dirige le orchestre al gf vip. Avete capito perché Sonia è propropro An… - GiuseppinaPusce : RT @Investigsocial: Intanto Silvia “l’autrice di Sonia bruganelli “ dirige le orchestre al gf vip. Avete capito perché Sonia è propropro An… -