GF Vip 7, la sorpresa di Edoardo Donnamaria costa caro? Bufera sui fuochi d'artificio

Qualche giorno fa è stato il compleanno di Antonella Fiordelisi, la quale non ha potuto festeggiarlo assieme ad Edoardo Donnamaria. Il giovane ragazzo, non a caso, è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip ma ha comunque trovato il modo di far sentire il suo affetto alla partner. Verso le tre di notte, infatti, si è appostato fuori dalle mura di Cinecittà e ha fatto partire una dedica con tanto di fuochi d'artificio. Il suo gesto, tuttavia, avrebbe creato un certo malcontento nel vicinato e ora potrebbero esserci conseguenze.

Grande Fratello Vip 7: la sorpresa di Donnamaria

Da quando è stato squalificato dalla settima edizione del Grande Fratello Vip per atteggiamenti ritenuti alquanto aggressivi, Edoardo Donnamaria non ha potuto più ...

