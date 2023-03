Gf Vip 7, Gianluca Benincasa: “Antonella Fiordelisi fuori dal programma dovrà cercarmi per forza perché…” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gianluca Benincasa è tornato, ancora una volta, a fare delle osservazioni circa il percorso di Antonella Fiordelisi all’interno della Casa del Gf Vip 7. Non è la prima volta infatti che l’ex fidanzato parla della schermitrice; di recentissimo infatti ha fatto delle rivelazioni sul suo rapporto con la Vippona, svelando alcuni aneddoti risalenti all’ultimo compleanno di Antonella. Oggi, ospite a Casa Pipol, Gianluca Benincasa ha commentato la squalifica di Edoardo Donnamaria e precisamente anche il fatto che abbia già conosciuto il padre della gieffina, Stefano Fiordelisi: Io credo che tutto questo che è successo abbia un po’ di follia. Ma non perché si sono incontrati, più che altro per l’omissione di quello che è il mondo esterno. Io vedo che è come ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 marzo 2023)è tornato, ancora una volta, a fare delle osservazioni circa il percorso diall’interno della Casa del Gf Vip 7. Non è la prima volta infatti che l’ex fidanzato parla della schermitrice; di recentissimo infatti ha fatto delle rivelazioni sul suo rapporto con la Vippona, svelando alcuni aneddoti risalenti all’ultimo compleanno di. Oggi, ospite a Casa Pipol,ha commentato la squalifica di Edoardo Donnamaria e precisamente anche il fatto che abbia già conosciuto il padre della gieffina, Stefano: Io credo che tutto questo che è successo abbia un po’ di follia. Ma non perché si sono incontrati, più che altro per l’omissione di quello che è il mondo esterno. Io vedo che è come ...

