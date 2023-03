Gf Vip 7, Giaele De Donà preoccupata per il suo rapporto con Bradford Beck: “Mi sento in colpa perché…” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Giaele de Donà ha vissuto, nelle ultime ore, l’ennesimo momento di sconforto a proposito del suo matrimonio. Un tasto particolarmente dolente per l’influencer, sposata da solo un anno con il miliardario Bradford Beck. Quest’ultimo non ha infatti mai accettato a pieno la scelta della moglie di partecipare al reality. Successivamente, con l’interesse di lei palesato ad Antonino Spinalbese, la situazione è quasi precipitata. “A te ti ho vista, secondo me come sei, da tre mesi. All’inizio ti vedevo un po’ diversa. Un po’ più impostata, come ti posso dire.” ha esordito nei confronti della Vippona Luca Onestini, trovando la conferma della diretta interessata: Ma posso dirti una cosa? Io questa cosa ce l’ho un po’ fuori. Soprattutto quando non conosco le persone. Sono molto diffidente e tra virgolette anche snob! Con la ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 marzo 2023)deha vissuto, nelle ultime ore, l’ennesimo momento di sconforto a proposito del suo matrimonio. Un tasto particolarmente dolente per l’influencer, sposata da solo un anno con il miliardario. Quest’ultimo non ha infatti mai accettato a pieno la scelta della moglie di partecipare al reality. Successivamente, con l’interesse di lei palesato ad Antonino Spinalbese, la situazione è quasi precipitata. “A te ti ho vista, secondo me come sei, da tre mesi. All’inizio ti vedevo un po’ diversa. Un po’ più impostata, come ti posso dire.” ha esordito nei confronti della Vippona Luca Onestini, trovando la conferma della diretta interessata: Ma posso dirti una cosa? Io questa cosa ce l’ho un po’ fuori. Soprattutto quando non conosco le persone. Sono molto diffidente e tra virgolette anche snob! Con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... la prima VIP a salvarsi è Giaele! #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i prossimi VIP a salvarsi sono... Giaele e Alberto! #GFVIP - IsaeChia : #GfVip 7, Giaele De Donà preoccupata per il suo rapporto con Bradford Beck: “Mi sento in colpa perché…” - Pall_Gonfiato : #GFVip, #Giaele critica #Nikita: 'E' furbissima! Cerca un dialogo per far vedere che è una buona e che non porta ra… - maximilian_tres : Il gfvip e Alfonso lo hanno richiamato più volte Edoardo e viene squalificato, Oriana e Onestini hanno fatto peggio… -