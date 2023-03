Gf Vip 7, Edoardo Donnamaria torna sui social dopo la squalifica: “Ho due rimorsi…” (Di mercoledì 15 marzo 2023) dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha ripreso possesso dei suoi profili Instagram. Pochi secondi fa ha pubblicato il suo primo post, dove ha ammesso di avere dei rimorsi: Un’esperienza fragorosa, esplosiva, a tratti devastante. Mai avrei pensato potesse andare in questo modo, nel bene e nel male. Due rimorsi: essermi lasciato andare troppo tardi ed essermi lasciato andare troppo e per questo mi dispiace. Chi mi conosce sa che ho fatto un lavoro eccezionale su me stesso e sul mio rapporto con gli altri. Edoardo Donnamaria ha poi parlato del suo rapporto con Antonella Fiordelisi: In particolare con Antonella, con la quale è nato un sentimento enorme, prima per me che per lei, e con la quale sarà necessario ancora tanto lavoro affinché tutto ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 marzo 2023)essere statoto dal Grande Fratello Vip,ha ripreso possesso dei suoi profili Instagram. Pochi secondi fa ha pubblicato il suo primo post, dove ha ammesso di avere dei rimorsi: Un’esperienza fragorosa, esplosiva, a tratti devastante. Mai avrei pensato potesse andare in questo modo, nel bene e nel male. Due rimorsi: essermi lasciato andare troppo tardi ed essermi lasciato andare troppo e per questo mi dispiace. Chi mi conosce sa che ho fatto un lavoro eccezionale su me stesso e sul mio rapporto con gli altri.ha poi parlato del suo rapporto con Antonella Fiordelisi: In particolare con Antonella, con la quale è nato un sentimento enorme, prima per me che per lei, e con la quale sarà necessario ancora tanto lavoro affinché tutto ...

