Gf Vip 7 | Daniele Dal Moro “senza rispetto nella maniera più volgare e cattiva” nei confronti di Oriana Marzoli? La replica di Alfonso Signorini

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 marzo 2023)è indubbiamente una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. EntrataCasa del reality show quasi in sordina e poco conosciuta al pubblico italiano, si è rivelata giorno dopo giorno una bella scoperta, grazie anche al suo carattere esuberante, fresco, intraprendente. La Vippona di origini venezuelane non le ha mai mandate a dire e ha saputo mettersi in gioco, tale da guadagnarsi un posto in finale. Dopo il flirt con Antonino Spinalbese, l’influencer ha iniziato una storia d’amore cheDalche sta appassionando tutto il loro fandom. Nelle ultime settimane però il comportamento dell’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato interdetto lo spettatore, tant’è che ci si aspettava che nel corso della puntata andata in onda lunedì venisse ...