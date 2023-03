Gf Vip 7 | “Antonino Spinalbese ha frenato l’interesse per Ginevra Lamborghini”? Ecco cosa rivela il settimanale Chi

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il rapporto speciale tra gli ex concorrenti del Gf Vip 7ha sin da subito colpito i telespettatori del programma, che si sono affezionati in loro e hanno sempre creduto fermamente che tra i due potesse esserci qualdi più di una bella amicizia. Nonostante entrambi si siano sempre dimostrati molto riservati circa la loro vita privata e non hanno mai voluto sbilanciarsi troppo sul rapporto che li lega, una volta uscito dalla Casa del Gf Vip,aveva svelato che tra lui ec’era stato un bacio all’interno della sauna, mai ripreso dalle telecamere e di cui non hanno mai parlato. L’hair stylist, che ha sempre speso belle parole per laha anche spiegato che ad averlo colpito di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Gf Vip 7, Antonino Spinalbese ha frenato l’interesse per Ginevra? - IsaeChia : #GfVip 7, “Antonino Spinalbese ha frenato l’interesse per Ginevra Lamborghini”? Ecco cosa rivela il settimanale Chi… - annamariabianc2 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Ginevra Lamborghini: “Con Antonino Spinalbese c’è un legame molto intenso. Sanremo 2024? Ci andrei di corsa!” L’ex… - iambenny002 : RT @Annapiccola99: X:“Alla fine che cosa si porta a casa dalla Casa del GF Vip?’’ Gin:“Sicuramente Antonino, con il quale ho stretto un leg… - gintonic______ : RT @iambenny002: X:“Alla fine che cosa si porta a casa dalla Casa del GF Vip?’’ Gin:“Sicuramente Antonino, con il quale ho stretto un legam… -

Ascolti - Grande Fratello7 1puntata: 2.636.000 spettatori pari al 21,73% di share 2puntata: 2.giorni in Casa George Ciupilan - 134 giorni in Casa Attilio Romita - 148 giorni in Casa...... l' ex concorrente del Gfha parlato del rapporto speciale stretto conSpinalbese : Scopri le ultime news sul Grande Fratello .Attilio Romita si sposa con Mimma Fusco Nella puntata del GFdi lunedì 13 marzo Alfonso ... come rivela, Daniele Dal Moro siaSpinalbese. Mimma , invece, ci terrebbe tanto ad avere come ...

Gf Vip, Antonino: "Belen non era la mia donna ideale, ma c'è stata una sua dote che mi ha colpito" Today.it

Una lettrice di Chi si aspettava che per l’ex tronista venisse preso lo stesso provvedimento riservato a Edoardo Donnamaria ...Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Giaele De Donà si è lasciata andare ad un lungo ... accaduti all’interno della Casa più spiata d’Italia (avvicinamento ad Antonino Spinalbese) che avrebbero ...