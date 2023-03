Germania | ospedali e cliniche in sciopero per il rinnovo del contratto Tensioni sulla riforma che chiuderebbe 600 strutture

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Insciopera il personale dipsichiatriche, case di cura e, a turni, anche delle emergenze. La mobilitazione è iniziata martedì e continuerà mercoledì 15 marzo. La mobilitazione è stata indetta dal sindacato Ver.Di per fare pressione nella trattativa per ildeldei dipendenti pubblici. I datori di lavoro a fine febbraio avevano offerto un aumento lineare dei salari del 3% al mese per quest’anno e del 2% nel prossimo e un premio di 2.500 euro esentasse nell’arco di due anni. I sindacati vogliono invece, oltre al premio, il 10,5%, e comunque almeno 500 euro, in più al mese. La terza tornata di trattative sarà tra il 27 ed il 29 marzo. Sono settimane, peraltro, che laè già attraversata da scioperi dei dipendenti pubblici. Lunedì è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaolaMa99827292 : RT @acs_italia: Oggi, #14marzo, #ACSitalia partecipa alla memoria di S. Matilde di Germania, Regina (+968), esempio di nobile cristiana, fo… - acs_italia : RT @acs_italia: Oggi, #14marzo, #ACSitalia partecipa alla memoria di S. Matilde di Germania, Regina (+968), esempio di nobile cristiana, fo… - cafemac170657 : RT @acs_italia: Oggi, #14marzo, #ACSitalia partecipa alla memoria di S. Matilde di Germania, Regina (+968), esempio di nobile cristiana, fo… - LudoPensante : RT @EwtnItalia: In Sassonia, Germania, oggi festeggiamo #SantaMatilde, che, moglie fedelissima del re Enrico, fu insigne per umiltà e pazie… - KAT24xi1 : RT @acs_italia: Oggi, #14marzo, #ACSitalia partecipa alla memoria di S. Matilde di Germania, Regina (+968), esempio di nobile cristiana, fo… -

Nello specifico sono 12 provenienti dalla, 1 dall'Austria, 1 dalla Svizzera e 53 dalla ... Al momento non è chiaro se si tratti di un problema terapeutico o procedurale neglicoinvolti ......67 casi di botulismo legati a iniezioni intragastriche della neurotossina botulinica in(... Al momento non è chiaro se si tratti di un problema terapeutico o procedurale negli...... con un portafoglio del valore di 6,8 miliardi di euro al 30 giugno 2022 in Francia,, Italia, Spagna e Portogallo per un totale di 209 strutture, trae case di riposo medicalizzate. ...

Germania, ospedali e cliniche in sciopero per il rinnovo del contratto Il Fatto Quotidiano

È stata purtroppo ritrovata morta la dodicenne del NRW che era scomparsa sabato pomeriggio. La polizia parla di omicidio.I medici, gli infermieri e tutto il personale dell’ospedale lavoravano senza orari e senza orizzonte, sotto il bombardamento del virus. Oggi, uscito dalla trincea del Covid, il Papa Giovanni deve ...