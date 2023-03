Germania, la migliore amica dietro l’omicidio della 12enne Luise: l’ipotesi della vendetta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nuovi dettagli emergono nel giallo di Luise, la 12enne uccisa a Freudenberg, in Germania. A commettere l’omicidio sarebbe stata la sua migliore amica, rivela il Bild. La giovane è stata ritrovata senza vita domenica scorsa in un bosco vicino casa sua. Ieri, 14 marzo, era emerso che due coetanee di 12 e 13 anni avevano confessato l’omicidio avvenuto con diverse coltellate. Ma gli investigatori non avevano ancora fatto luce né sui rapporti tra le tre adolescenti né avevano individuato il possibile movente. Secondo la ricostruzione della testata tedesca, la studentessa più grande, nonché migliore amica della vittima, avrebbe costretto l’altra più piccola a seguirla nel ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nuovi dettagli emergono nel giallo di, lauccisa a Freudenberg, in. A commetteresarebbe stata la sua, rivela il Bild. La giovane è stata ritrovata senza vita domenica scorsa in un bosco vicino casa sua. Ieri, 14 marzo, era emerso che due coetanee di 12 e 13 anni avevano confessatoavvenuto con diverse coltellate. Ma gli investigatori non avevano ancora fatto luce né sui rapporti tra le tre adolescenti né avevano individuato il possibile movente. Secondo la ricostruzionetestata tedesca, la studentessa più grande, nonchévittima, avrebbe costretto l’altra più piccola a seguirla nel ...

Ticinonline : La dodicenne forse uccisa dalla sua migliore amica #germania #delitto #amica #uccisa #coetanee