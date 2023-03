Germania, bambina uccisa a coltellate da due amiche della sua età: 'Luise le prendeva in giro, è stata una vendetta' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Luise ha trascorso il sabato con la sua migliore amica. Il giorno dopo, la studentessa di 12 anni è stata ritrovata morta in un bosco non lontana da casa. Ad ucciderla con diverse coltellate sono ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023)ha trascorso il sabato con la sua migliore amica. Il giorno dopo, la studentessa di 12 anni èritrovata morta in un bosco non lontana da casa. Ad ucciderla con diversesono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioCossu : RT @MicheleGalvani: Si chiamava #Luise e aveva 12 anni. L'hanno trovata morto in bosco, in Germania, a Freudenberg. La bambina è stata ucci… - stranifattinews : Germania sotto choc, bambina di 12 anni uccisa a coltellate da due coetanee - IlPrimatoN : Rimane sconosciuto il movente - romatoday : Luise, uccisa a 12 anni e trovata in un bosco: due coetanee hanno confessato - MicheleGalvani : Si chiamava #Luise e aveva 12 anni. L'hanno trovata morto in bosco, in Germania, a Freudenberg. La bambina è stata… -