Gerard Piqué parla per la prima volta della canzone di Shakira Le frecciate alla ex

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Pochi giorni fahato in Tvrottura con, ora è lui ad aprirsi sulla questione, ma senza nominare espressamente l’ex compagna,quale ha riservato solo velate frecciatine. “Ho sentito laovviamente”, ha detto il calciatore ospite del programma radiofonico El món, su RAC1, riferendosi all’ormai celebre revenge songcantante colombiana, BZRP Music Sessions #53, con cuiattaccae la nuova compagna, Clara Chia Matrì, “Non vogliorne perché non mi tocca”, ha aggiunto, sottolineando come il suo unico pensiero sia per i figli in questo momento. “Abbiamo una responsabilità, quella di essere genitori che devono cercare di proteggere i nostri ...