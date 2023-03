(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nuova giornata di protesta di massa nel Regno Unito, dove sono oggi in sciopero centinaia di migliaia di dipendenti di servizi pubblici vari, daidi base, agli insegnanti scolastici, ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_med : Portogallo, insegnanti annunciano nuovi scioperi. Già a partire dal 27 marzo | #ANSA - F_D_Remigis : Nonostante gli scioperi e le manifestazioni di protesta contro la riforma #Macron delle #pensioni, la #Francia semb… - PeppoSala : Cari nuovi concittadini non residenti e auto free, vista l’eccezionalità della mancanza di #scioperi odierni vi aug… -

Nuova giornata di protesta di massa nel Regno Unito, dove sono oggi in sciopero centinaia di migliaia di dipendenti di servizi pubblici vari, dai medici di base, agli insegnanti scolastici, ai ...Guidati soprattutto da sigle sindacali nuove e particolarmente agguerrite, docenti e non docenti riprenderanno glimalgrado le precettazioni imposte dai tribunali. Le prime agitazioni ...Travolto daglie reduce dall'autunno caldo del 1969, il nostro Paese stava entrando in una ... Ovvero la ricerca di clienti sempreper incrementare il business. Questo è il ruolo più ...

Gb: nuovi scioperi a raffica, coinvolti medici, prof e metro - Europa Agenzia ANSA

(ANSA) - LONDRA, 15 MAR - Nuova giornata di protesta di massa nel Regno Unito, dove sono oggi in sciopero centinaia di migliaia di dipendenti di servizi pubblici vari, dai medici di base, agli ...Schiarita dopo gli scioperi: verranno pagati gli arretrati previsti fino al 2022. Ma riparte la trattativa: si va verso nuovi bonus calcolati sul numero dei controlli.