Gauff-Sabalenka in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... melogranoss : GAUFF - SABALENKA È ALLE 21, MI HANNO FATTO LA GRAZIA - giovannipelazzo : Kvitova ???? raggiunge Sakkari ???? ai quarti di finale: le due si giocheranno un posto in semifinale contro Gauff ???? o Sabalenka ???? - Ubitennis : WTA Indian Wells: vittoria in tre set per Sakkari, Gauff e Sabalenka che volano ai quarti di finale - jarslover : Gauff-Sabalenka è una partita che mi interessa non poco, quindi ovviamente sarà in piena notte - giovannipelazzo : [2] Aryna Sabalenka ???? ha la sua vendetta ?? Dopo oltre due ore la bielorussa sconfigge [16] Krejcikova ???? 6-3 2-6… -

Cocosoffre più del previsto e batte in tre set la svedese Peterson, numero 105 delle classifiche mondiali. Ai Quarti il match più atteso per l'americana che affronterà Aryna, brava a ......teste di serie avanzano nel torneo californiano INDIAN WELLS (USA) - Iga Swiatek e Aryna, ... 2 - 6, 6 - 4 e si giocherà l'accesso alle semifinali contro la statunitense. ALTRI RISULTATI ...Jessica Pegula (USA/N.3) 6 - 2, 3 - 6, 7 - 6 (13/11); Cori(USA/N.6) b. Rebecca Peterson (SWE) 6 - 3, 1 - 6, 6 - 4; Aryna(BLR/N.2) b. Barbora Krejcíkova (CZE/N.16) 6 - 3, 2 - 6, 6 - ...

WTA Indian Wells: vittoria in tre set per Sakkari, Gauff e Sabalenka che volano ai quarti di finale Ubitennis

Coco Gauff rallied from a break down in the final set to beat Swede Rebecca Peterson 6-3 1-6 6-4 and reach the Indian Wells quarter-finals for the first time on Tuesday. After taking the first set, th ...In the BNP Paribas Open quarterfinals on Wednesday, Cori Gauff faces Aryna Sabalenka.Sabalenka is the favorite (-155) against Gauff (+135) in this Quarterfinal match.Tennis odds courtesy of Tipico ...