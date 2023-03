Gas: chiude in calo sotto i 43 euro al megawattora (Di mercoledì 15 marzo 2023) Prezzo del gas ancora in calo complici le temperature miti e la disponibilità degli stoccaggi. Ad Amsterdam i Ttf chiudono in calo del 2,9% a 42,9 euro al megawattora con un minimo di giornata a 42,29. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Prezzo del gas ancora incomplici le temperature miti e la disponibilità degli stoccaggi. Ad Amsterdam i Ttf chiudono indel 2,9% a 42,9alcon un minimo di giornata a 42,29.

