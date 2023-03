Gas: apre in lieve rialzo a 44,2 euro al megawattora (Di mercoledì 15 marzo 2023) Avvio in lieve rialzo per il gas, mentre scattano le prese di profitto dopo il forte calo della vigilia. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dello 0,1% a 44,2 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Avvio inper il gas, mentre scattano le prese di profitto dopo il forte calo della vigilia. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dello 0,1% a 44,2al. Dall'inizio dell'anno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Gas: apre in lieve rialzo a 44,2 euro al megawattora: Ad Amsterdam le quotazioni salgono dello 0,1% - DanieleDann1 : RT @cristinascappa: Se molti cadono dal fico riguardo al perché la #Turchia in #Libia, sarà sufficiente guardare la cartina per capire cosa… - MarazitiMassimo : RT @EnergiaOltre: La Banca Mondiale potrebbe finanziare progetti per lo sviluppo del #gasnaturale in #Mozambico al fine di garantire un mag… - EnergiaOltre : La Banca Mondiale potrebbe finanziare progetti per lo sviluppo del #gasnaturale in #Mozambico al fine di garantire… - Devil_is_red_ : @Hiroshishiba75 Tranquillo! Non mi abbatte niente! Appena sarò a posto io e la moto pronta si apre il gas! ?? -