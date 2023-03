Garko a Belve parla di chirurgia e svela cosa si è rifatto (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gabriel Garko è stato uno degli ospiti di Francesca Fagnani nel corso dell’ultima puntata di Belve. Fra chiacchiere e confessioni particolari (tipo la scena imbarazzante durante un lavoro con Tinto Brass), l’attore ha anche parlato di chirurgia estetica e dei suoi famosi zigomi ‘sfoggiati’ in tv da Massimo Giletti. Era il 2015 quando Gabriel Garko andò in tv a L’Arena di Massimo Giletti con un volto più gonfio che la stampa ha definì come rifatto. Il settimanale Oggi scrisse: “Il taglio degli occhi è molto allungato e le occhiaie sono sparite. Gli zigomi sono pronunciati tanto da far sospettare l’uso del filler. Il labbro inferiore sembra più turgido del solito, è stato usato un riempitivo?”. Garko: “Ho tanti amici chirurghi” A distanza di otto anni da quelle ... Leggi su biccy (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gabrielè stato uno degli ospiti di Francesca Fagnani nel corso dell’ultima puntata di. Fra chiacchiere e confessioni particolari (tipo la scena imbarazzante durante un lavoro con Tinto Brass), l’attore ha ancheto diestetica e dei suoi famosi zigomi ‘sfoggiati’ in tv da Massimo Giletti. Era il 2015 quando Gabrielandò in tv a L’Arena di Massimo Giletti con un volto più gonfio che la stampa ha definì come. Il settimanale Oggi scrisse: “Il taglio degli occhi è molto allungato e le occhiaie sono sparite. Gli zigomi sono pronunciati tanto da far sospettare l’uso del filler. Il labbro inferiore sembra più turgido del solito, è stato usato un riempitivo?”.: “Ho tanti amici chirurghi” A distanza di otto anni da quelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiDue : ?? Gli ospiti di questa sera fremono... siete pronti per una nuova puntata di #Belve? Con @concitadeg, Gabriel Gark… - Raiofficialnews : Ospiti della quarta serata di #Belve: @heather_parisi, @concitadeg e Gabriel Garko. Con @francescafagnan, stasera a… - _MinutForMinut : RT @NicoloC__: Eccoci buonasera e benvenuto Gabriel Garko che belva si sente #Belve - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Una donna russa per molto tempo mi ha inseguito. Me la ritrovavo fuori casa, al tempo avevo un maneggio e la trovai anche lì'… - SuAltroPianeta : RT @MarioManca: Gabriel Garko mi dà l’aria di essere una persona perbene, ed è per questo che mi dispiace i tanti (troppi) che continuano a… -