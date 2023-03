Gara clandestina su Asse Mediano finisce in dramma: l’incidente in diretta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una Gara automobilistica clandestina svolta lungo l’Asse Mediano. A documentare la scena – svoltasi presumibilmente in orario serale o notturno – si vede un’auto sfrecciare a folle velocità e schiantarsi contro il guardrail in fase di sorpasso. Gara clandestina su Asse Mediano finisce in dramma: incidente in “diretta” sui social A documentare la scena alcuni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Unaautomobilisticasvolta lungo l’. A documentare la scena – svoltasi presumibilmente in orario serale o notturno – si vede un’auto sfrecciare a folle velocità e schiantarsi contro il guardrail in fase di sorpasso.suin: incidente in “” sui social A documentare la scena alcuni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Non c’era nessuna gara clandestina. Solo un raduno non autorizzato di appassionati di moto' Il racconto dei ragaz… - Piovegovernolad : ???? “Vi prego, diteci che non è vero”. Una morte terribile per lui: addio per sempre C…Altro… - paoloforneris : e niente @mbnews... non ce la fate: un 16enne alla guida di un 250cc è già di suo grave! poi il sindaco… - bizcommunityit : Ragazzino morto in moto in Brianza, “ma non era una gara clandestina” - glooit : Biassono, 16enne morto durante gara clandestina di moto: lo schianto | video leggi su Gloo -