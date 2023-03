Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G | caratteristiche e prezzi

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Con un display più luminoso, una fotocamera più avanzata e una batteria di maggiore durata, la nuova serieA offre una tecnologia mobile ottimizzata per tutti gli utenti MILANO – Samsung Electronics ha presentato oggiA54 5G eA34 5G, due smartphone innovativi che promuovono l’impegno di Samsungnel progettare esperienze mobile straordinarie. Queste novità della popolare serieA consentiranno agli utenti di girare video stabili e nitidi, di vedere chiaramente anche in condizioni di luce intensa e di essere più performanti grazie a una batteria a lunga durata1. “Le esperienze mobile di ultima generazione sono sempre più essenziali per la vita di tutti i giorni”, ha dichiarato TM Roh, ...

Dopo la nuova serieS23, Samsung approfitta della fine dell'inverno per ufficializzare i suoi nuovi smartphone di fascia media con iA14,A34 e. Un mese dopo la formalizzazione della serie SamsungS23 , il produttore sudcoreano torna a ufficializzare i suoi nuovi smartphone di fascia media. Ecco i nuovi SamsungA ...SamsungIl nuovomostra un design pressoché identico al fratello minore, con un look minimale e angoli arrotondati. In questo caso però i materiali utilizzati sono più di pregio ...

A solamente due giorni dal leak dei video unboxing di Samsung Galaxy A54 5G e A34 5G, i due smartphone di fascia media della società sudcoreana approdano ufficialmente sul mercato.