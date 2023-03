Gabriele Vagnato e il video sul ladro di bici | il giudice ordina il sequesto preventivo Cos' è accaduto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Gabriele Vagnato, inviato di Fiorello, e il video sul ladro di bici: il giudice ordina il sequestro preventivo - Open_gol : Un cliente di un bar definito ladro in un video da 559 mila visualizzazioni. Il Riesame gli dà ragione - IvyKendall531 : RT @trainsicurezzae: Ragazzi Gabriele vagnato mi fa troppo spaccare - trainsicurezzae : Ragazzi Gabriele vagnato mi fa troppo spaccare - alessandrovilla : @francydileo1 @Veryyyyy_Vale @fanpage Amadeus ha dichiarato la sera stessa, in un blog di Gabriele Vagnato, che Chi… -

Si è parecchio parlato in questi giorni di, giovane influencer e youtuber , che tramite un video che ha totalizzato milioni di visualizzazioni sembrerebbe aver smascherato un ladro di biciclette . In realtà non era altro che ...Il cliente di un bar era stato additato come presunto ladro da, un noto youtuber, in uno dei suoi video postati sulla piattaforma social. La Procura ha indagato sulla vicenda scoprendo che l'uomo accusato è in verità innocente. È stato dunque ...Leggi Anche Milano, per le strade del centro una nuova truffa per rubare i cellulari Leggi Anchemette alla gogna il 'ladro' sbagliato: youtuber querelato Perché si tratta di una svolta Sino ad oggi ottenere la rimozione di un video simile era - di fatto - impossibile perché ...

Gabriele Vagnato, l'inviato di Fiorello e il video sul ladro di bici: il giudice ordina il sequestro preventivo Corriere Milano

Le immagini postate dall'influencer avevano reso identificabile un uomo innocente infrangendo gli scudi di Google e Codice Privacy ...Il contenuto dell'influencer su YouTube aveva oltre 500 mila visualizzazioni, ma l'uomo filmato era innocente. Infranti gli scudi di Google e Codice Privacy ...