Gaber ancora attuale a 20 anni dalla morte. Il viaggio negli atenei italiani comincia dal Suor Orsola Benincasa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo la sua città natale (Milano) è Napoli la seconda tappa del ‘viaggio culturale’ ideato dalla Fondazione Gaber nell’anno delle celebrazioni del ventennale dalla scomparsa di Giorgio Gaber (Montemagno di Camaiore, 1° gennaio 2003), uno degli artisti italiani più poliedrici del Novecento.Cantautore, commediografo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale, il Signor G, così come era unanimemente conosciuto, con Napoli aveva un legame speciale tanto da avervi rappresentato tutti i suoi spettacoli teatrali con 149 repliche complessive. Ecco che allora, dopo la bellissima serata nel suo nome con la quale il Teatro Diana ha celebrato anche i suoi 90 anni di attività, sarà proprio Napoli la prima tappa di un viaggio accademico nelle Università ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo la sua città natale (Milano) è Napoli la seconda tappa del ‘culturale’ ideatoFondazionenell’anno delle celebrazioni del ventennalescomparsa di Giorgio(Montemagno di Camaiore, 1° gennaio 2003), uno degli artistipiù poliedrici del Novecento.Cantautore, commediografo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale, il Signor G, così come era unanimemente conosciuto, con Napoli aveva un legame speciale tanto da avervi rappresentato tutti i suoi spettacoli teatrali con 149 repliche complessive. Ecco che allora, dopo la bellissima serata nel suo nome con la quale il Teatro Diana ha celebrato anche i suoi 90di attività, sarà proprio Napoli la prima tappa di unaccademico nelle Università ...

