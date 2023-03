Furgone esce di strada e precipita in una scarpata a Zagarolo (FOTO) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella mattina di oggi in via Valle del Formale si è verificato un incidente rocambolesco: un Furgone è uscito di strada ed è finito dentro una scarpata. Tutto si è verificato in una frazione di minuti. Un attimo di distrazione, un colpo di sonno, forse un malore e il conducente del veicolo è precipitato giù in un burrone. Chi ha assistito alla sequenza dei fatti è rimasto scioccato temendo il peggio per l’autista del mezzo. L’allarme è stato dato immediatamente e alle 10 la macchina dei soccorsi era in moto. Le attività di soccorso dei Vigili del fuoco La squadra 24 A del distaccamento di Palestrina dei Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’autogrù e Nucleo SAF, è corsa sul luogo dell’incidente, in via Valle del Formale nel territorio comunale di Zagarolo. Un intervento che si è reso necessario per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella mattina di oggi in via Valle del Formale si è verificato un incidente rocambolesco: unè uscito died è finito dentro una. Tutto si è verificato in una frazione di minuti. Un attimo di distrazione, un colpo di sonno, forse un malore e il conducente del veicolo èto giù in un burrone. Chi ha assistito alla sequenza dei fatti è rimasto scioccato temendo il peggio per l’autista del mezzo. L’allarme è stato dato immediatamente e alle 10 la macchina dei soccorsi era in moto. Le attività di soccorso dei Vigili del fuoco La squadra 24 A del distaccamento di Palestrina dei Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’autogrù e Nucleo SAF, è corsa sul luogo dell’incidente, in via Valle del Formale nel territorio comunale di. Un intervento che si è reso necessario per il ...

