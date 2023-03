(Di mercoledì 15 marzo 2023) Urla e lancio diin centro (su via Marina) al passaggio deiscortati con a bordo i supporter tedeschi da parte deidel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Virus1979C : Fumogeni, pietre e bottiglie contro il pullman dei tifosi dell'Eintracht -

Urla e lancio diin centro (su via Marina) al passaggio dei pullman scortati con a bordo i supporter tedeschi da parte dei tifosi del ...Su via Marina, durante il tragitto, c'è stato un blitz di ultrà locali: un agguato con lancio die bottiglie a un mezzo in transito, fortunatamente senza conseguenze. Nella notte c'è ......manifestanti si sono cambiati d'abito approfittando della spessa nuvola scura creata dai... I manifestanti hanno esploso petardi e bombe carta e lanciatoe altri oggetti contro le forze ...

Tensione a Napoli: 600 ultrà dell’Eintracht (senza biglietto) in centro storico La Gazzetta dello Sport

Circa 800 agenti presidiano la città: schedati e perquisiti i sostenitori ospiti giunti ieri sera in Campania. Nessuno potrà entrare allo stadio poiché il club tedesco ha restituito in segno di protes ...Un autobus con a bordo i tifosi tedeschi dell'Eintracht è stato colpito da un petardo lanciato da alcuni tifosi del Napoli.