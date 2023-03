Fugge dalla guerra in Ucraina e muore a Palermo in un incidente | Denys aveva 29 anni

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tragedia a Terrasini, in provincia diArmenenko è morto in unstradale avvenuto in via Calarossa, non lontano dal lungomare Peppino Impastato. L'auto del 29enne contro un ...

La vittima era un veterinario ed era fuggito con la famigliaguerra in Ucraina . Leggi anche > Nasconde il padre morto per 10 mesi e continua a riscuotere la pensione: l'anziano era in stato di ...Il dramma stanotte a Terrasini Era scappatoguerra in Ucraina con la famiglia ed è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Terrasini, nel Palermitano, finendo con la sua auto contro un ..."Esseri umani muoiono sulle nostre coste, colpevolizzati dalle parole indegne del Ministro Piantedosi, che definisce 'genitori irresponsabili' chidisperazione: che dire Mi vergogno io per lui. Ora serve la politica, quella buona, quella che cambia le cose, serve che il Consiglio Europeo agisca cambiando il Patto sulla migrazione, ...

Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita stanotte in un incidente avvenuto in via Calarossa, non lontano dal lungomare Peppino Impastato, la sua auto contro un muro: si chiamava Denys Armenenko, era un ...