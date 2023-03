Frosinone Vs Cosenza: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Classico testa-coda tra due squadre divise da oltre trenta punti. Frosinone Vs Cosenza si giocherà sabato 18 marzo 2023 alle ore 14 presso lo stadio Stirpe. Frosinone VS Cosenza: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari stanno amninistrando a proprio piacimento il primato in classifica. Nell’ultima turno è arrivato un pareggio dopo due vittorie consecutive, ma la Serie A è ormai solo una formalità. Dopo la vittoria nell’ultimo turno, i calabresi sono tornati terz’ultimi ad un solo punto dal quart’ultimo posto. I giochi per la salvezza non sono affatto chiusi. LE probabili formazioni Frosinone(3-5-2): Turati, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali, Rohden, Gelli, Boloca, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Classico testa-coda tra due squadre divise da oltre trenta punti.Vssi giocherà sabato 18 marzo 2023 alle ore 14 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari stanno amninistrando a proprio piacimento il primato in classifica. Nell’ultima turno è arrivato un pareggio dopo due vittorie consecutive, ma la Serie A è ormai solo una formalità. Dopo la vittoria nell’ultimo turno, i calabresi sono tornati terz’ultimi ad un solo punto dal quart’ultimo posto. I giochi per la salvezza non sono affatto chiusi. LE(3-5-2): Turati, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali, Rohden, Gelli, Boloca, ...

