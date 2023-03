Friburgo, Streich: «Spero ci sia Di Maria, la Juve deve passare» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Christian Streich, allenatore del Friburgo, alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Europa League contro la Juventus Christian Streich, tecnico del Friburgo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus, valido per l’ottavo di finale di ritorno di Europa League. PAROLE – «Tutti conosciamo Di Maria, è una minaccia costante, che farebbe la differenza ovunque. Spero che non sia infortunato, sarebbe uno spettacolo vederlo per tutta Friburgo. Mi dispiacerebbe che non giocasse, sarebbe un peccato per chi ama il calcio se non ci dovesse essere. Non c’è la regola dei gol in trasferta, servirà sapere che ne pensa anche Allegri. Noi non possiamo pareggiare, dobbiamo solo vincere: sentiamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Christian, allenatore del, alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Europa League contro lantus Christian, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con lantus, valido per l’ottavo di finale di ritorno di Europa League. PAROLE – «Tutti conosciamo Di, è una minaccia costante, che farebbe la differenza ovunque.che non sia infortunato, sarebbe uno spettacolo vederlo per tutta. Mi dispiacerebbe che non giocasse, sarebbe un peccato per chi ama il calcio se non ci dovesse essere. Non c’è la regola dei gol in trasferta, servirà sapere che ne pensa anche Allegri. Noi non possiamo pareggiare, dobbiamo solo vincere: sentiamo ...

