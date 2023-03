Friburgo-Juventus, Streich: “Sarebbe una sorpresa se non passassero loro, noi ci proveremo” (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’allenatore del Friburgo, Christian Streich, a poche ore dalla gara contro la Juventus valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di rimontare lo 0-1 dell’andata: “La Juve è favorita, se non dovesse passare Sarebbe una sorpresa per tutti: noi ci proveremo con coraggio e convinzione, poi si vedrà. proveremo a segnare uno o due gol, sappiamo che non possiamo pareggiare e spero di riuscire a trovare l’equilibrio giusto per la mia squadra. Di Maria? E’ una minaccia costante, ma spero che recuperi, vederlo Sarebbe uno spettacolo per tutta la nostra città”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’allenatore del, Christian, a poche ore dalla gara contro lavalevole per il ritorno degli ottavi di Europa League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di rimontare lo 0-1 dell’andata: “La Juve è favorita, se non dovesse passareunaper tutti: noi cicon coraggio e convinzione, poi si vedrà.a segnare uno o due gol, sappiamo che non possiamo pareggiare e spero di riuscire a trovare l’equilibrio giusto per la mia squadra. Di Maria? E’ una minaccia costante, ma spero che recuperi, vederlouno spettacolo per tutta la nostra città”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Il borsino in vista del Friburgo. #Bremer e #DiMaria ci saranno. #Bonucci difficile, punterà l'Inter. #Pogba out.… - GiovaAlbanese : Per #Chiesa solo un grande spavento: qualche giorno di riposo, poi tornerà a disposizione. Affaticamento per… - tuttosport : ?? 'IL -15 SARA' TOLTO' ??? La prima pagina di #TuttoSport di giovedì 9 marzo ?? Parliamo di: #Milan vittorioso con il… - MomentiCalcio : #Juventus, la rifinitura verso il #Friburgo: la situazione assenti - sportface2016 : #UEL | #FriburgoJuventus, #Streich: 'Sarebbe una sorpresa se non passassero loro, noi ci proveremo' -